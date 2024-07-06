Более 14 тысяч человек остались без света в Карелии

На востоке Карелии из-за сильного ветра и ливней 71 населённый пункт остался без электричества. Об этом сообщили в районной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

"[Под отключение электроэнергии] попал 71 населённый пункт в Пудожском районе, [где проживают] 14 тысяч 168 человек. ПО "Южно-карельские электрические сети" работают в направлении, где авария по Вологодской линии. Вторая бригада в направлении Медвежьегорска, там расчётное время подключения 14:00 мск", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

В ЕДДС Пудожского района уточнили, что время восстановления электроснабжения населённых пунктов, запитанных от линии со стороны Вологды, пока неизвестно. Администрация района в соцсетях сообщила, что из-за аварии на неопределённый срок переносится празднование Дня города Пудожа. Торжественные мероприятия должны были состояться сегодня, 6 июля.