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2 июля, 17:52

Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке

SHOT показал, как ураган повалил деревья в посёлке "Охта-парк" в Петербурге

Сильный ураган, обрушившийся намедни на Санкт-Петербург, прошёлся в том числе по коттеджному посёлку "Охта-парк". Там стихия повалила множество деревьев, жуткое видео с разгулом урагана публикует SHOT.

Падение деревьев в петербургском коттеджном посёлке "Охта-парк" во время урагана. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, никто не пострадал. Местные жители успели спрятаться от урагана. Ущерб от непогоды подсчитывают.

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Около 900 населённых пунктов Псковской области обесточены из-за непогоды

Напомним, 1 июля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область после сильной жары обрушился ураган, сопровождавшийся ливнем с грозой. Непогода повалила строительный кран, несколько десятков деревьев и повредила около десяти автомобилей. Погибли 11-летний мальчик и 36-летняя женщина, также шесть человек пострадали.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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