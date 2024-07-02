Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке

Сильный ураган, обрушившийся намедни на Санкт-Петербург, прошёлся в том числе по коттеджному посёлку "Охта-парк". Там стихия повалила множество деревьев, жуткое видео с разгулом урагана публикует SHOT .

По данным телеграм-канала, никто не пострадал. Местные жители успели спрятаться от урагана. Ущерб от непогоды подсчитывают.

Напомним, 1 июля на Санкт-Петербург и Ленинградскую область после сильной жары обрушился ураган, сопровождавшийся ливнем с грозой. Непогода повалила строительный кран, несколько десятков деревьев и повредила около десяти автомобилей. Погибли 11-летний мальчик и 36-летняя женщина, также шесть человек пострадали.