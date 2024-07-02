Около 900 населённых пунктов Псковской области обесточены из-за непогоды
Ведерников: Свыше 15 тыс жителей Псковской области остались без света из-за ливня
Последствия ударов стихии в Псковской области. Обложка © Telegram / Михаил Ведерников
На Псковскую область в понедельник, 1 июля, также обрушилась стихия. Как передаёт в своём телеграм-канале глава региона Михаил Ведерников, там прошли сильные ливни, грозы, град и даже наблюдался ветер с порывами до 23 м/с.
"По состоянию на 20:00 без света 879 населённых пунктов численностью населения более 15 тысяч человек. Наибольшее количество отключений зафиксировано в Псковском и Себежском районах, Стругокрасненском, Новоржевском, Опочецком, Порховском муниципальных округах", — написал он.
Высокопоставленный чиновник также рассказал о том, что в региональном филиале "Россети Северо-Запад" введён особый режим работы. По его словам, 175 человек в составе 68 бригад в настоящее время восстанавливают электроснабжение в области. В то же время на усиленный режим работы были переведены коммунальные службы, которые приводят дворы и улицы в порядок после удара стихии.
Сильнейший ветер и ливни зафиксированы и в других регионах. В Санкт-Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла многодетная мать. Кроме того, повреждены 10 легковых авто, в городе ураган повалил строительный кран. Известно, что из-за непогоды на земле оказался даже 400-летний черешчатый дуб, произраставший в Великом Новгороде.