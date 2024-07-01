400-летний дуб не устоял перед силой мощнейшего ветра в Великом Новгороде

Сильный ветер, который возник вечером в понедельник, 1 июля, повалил в Новгородской области множество деревьев. Как передаёт корреспондент РИА "Новости" с места событий, из-за порыва стихии на земле оказался даже 400-летний черешчатый дуб, прораставший в Великом Новгороде.

По данным информагентства, происшествие случилось на улице Прусская. На табличке рядом с деревом, высота которого составляла более 13 метров, было написано, что он с 2012 года входил в реестр великовозрастных деревьев России.

В пресс-службе городской администрации рассказали журналистам, что в настоящее время профильные службы убирают деревья с проезжей части и устраняют другие последствия удара стихии. Мэр Великого Новгорода Алесандр Розбаум, в свою очередь, подтвердил в своём телеграм-канале эту информацию, а также опубликовал фотографии поваленных деревьев.

"В связи с тем, что синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение погодных условий, прошу соблюдать меры безопасности при нахождении на улице", — заявил градоначальник.