Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 16:55

Погодный апокалипсис: Ураганный ветер "сдул" строительный кран, деревья и остановки в Петербурге

В Петербурге сильный ветер уронил строительный кран

В Санкт-Петербурге ураган повалил строительный кран. Инцидент произошёл на стройке на проспекте Большевиков в Невском районе. О пострадавших не сообщается.

В Петербурге разбушевалась непогода, упал кран. Видео © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино / SHOT

В Северной столице сейчас разбушевалась непогода. Сильный ветер, порывы которого достигают 31 метра в секунду, сносит деревья, валит остановки и поднимает песчаные бури. Аэропорт Пулково перенаправляет на запасные аэродромы самолёты, прибывающие в Петербург. Вылеты также временно отменены.

Ранее сообщалось, что город Камышлов Свердловской области стал первым в мире по количеству выпавших осадков за сутки. В субботу, 29 июня, там выпало 47 миллиметров осадков. Серебро досталось городу Таблигбо в Того. Третье место — китайскому Чандэ, где выпало 35 миллиметров осадков.

Вышедшая из берегов река топит село в Челябинской области
Вышедшая из берегов река топит село в Челябинской области
Обложка ©

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров