Погодный апокалипсис: Ураганный ветер "сдул" строительный кран, деревья и остановки в Петербурге

В Санкт-Петербурге ураган повалил строительный кран. Инцидент произошёл на стройке на проспекте Большевиков в Невском районе. О пострадавших не сообщается.

В Петербурге разбушевалась непогода, упал кран. Видео © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино / SHOT

В Северной столице сейчас разбушевалась непогода. Сильный ветер, порывы которого достигают 31 метра в секунду, сносит деревья, валит остановки и поднимает песчаные бури. Аэропорт Пулково перенаправляет на запасные аэродромы самолёты, прибывающие в Петербург. Вылеты также временно отменены.