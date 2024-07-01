Погодный апокалипсис: Ураганный ветер "сдул" строительный кран, деревья и остановки в Петербурге
В Петербурге сильный ветер уронил строительный кран
В Санкт-Петербурге ураган повалил строительный кран. Инцидент произошёл на стройке на проспекте Большевиков в Невском районе. О пострадавших не сообщается.
В Петербурге разбушевалась непогода, упал кран. Видео © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино / SHOT
В Северной столице сейчас разбушевалась непогода. Сильный ветер, порывы которого достигают 31 метра в секунду, сносит деревья, валит остановки и поднимает песчаные бури. Аэропорт Пулково перенаправляет на запасные аэродромы самолёты, прибывающие в Петербург. Вылеты также временно отменены.
Ранее сообщалось, что город Камышлов Свердловской области стал первым в мире по количеству выпавших осадков за сутки. В субботу, 29 июня, там выпало 47 миллиметров осадков. Серебро досталось городу Таблигбо в Того. Третье место — китайскому Чандэ, где выпало 35 миллиметров осадков.
Кадр из видео © Telegram / SHOT