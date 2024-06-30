Российский город занял первое место в мире по количеству выпавших за сутки осадков

Город Камышлов Свердловской области стал первым в мире по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на данные метеорологических экстремумов Земли.

За субботу, 29 июня, в Камышлове, что находится в 128 километрах от Екатеринбурга, выпало 47 миллиметров осадков. Второе место в рейтинге занял город Таблигбо в Того. Далее идёт китайский Чанде, где за сутки выпало 35 миллиметров осадков, следом — нигерийский город Абуджа (34 мм) и эфиопский Бахр-Дар (33 мм).

Вместе с тем нашей стране принадлежит ещё один температурный экстремум суток. Так, в районе российской станции "Восток" в Антарктиде за прошедшие сутки мороз окреп до минус 60,4 градуса. По этому показателю ей уступают расположенные там же немецкая станция "Ноймайер", где температура опустились до минус 33,5 градуса, и английская "Халли" с показателем минус 31,8 градуса.

А вот по теплу, несмотря на сильную жару в Центральной России и Сибири, лидером на планете стал алжирский город Уаргла — там столбики термометров прогрелись до 50,1 градуса.