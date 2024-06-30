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30 июня, 16:48

Российский город занял первое место в мире по количеству выпавших за сутки осадков

Гидрометцентр: Камышлов стал первым в мире по объёму выпавших осадков 29 июня

Город Камышлов Свердловской области стал первым в мире по количеству выпавших осадков за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, ссылаясь на данные метеорологических экстремумов Земли.

За субботу, 29 июня, в Камышлове, что находится в 128 километрах от Екатеринбурга, выпало 47 миллиметров осадков. Второе место в рейтинге занял город Таблигбо в Того. Далее идёт китайский Чанде, где за сутки выпало 35 миллиметров осадков, следом — нигерийский город Абуджа (34 мм) и эфиопский Бахр-Дар (33 мм).

Вместе с тем нашей стране принадлежит ещё один температурный экстремум суток. Так, в районе российской станции "Восток" в Антарктиде за прошедшие сутки мороз окреп до минус 60,4 градуса. По этому показателю ей уступают расположенные там же немецкая станция "Ноймайер", где температура опустились до минус 33,5 градуса, и английская "Халли" с показателем минус 31,8 градуса.

А вот по теплу, несмотря на сильную жару в Центральной России и Сибири, лидером на планете стал алжирский город Уаргла — там столбики термометров прогрелись до 50,1 градуса.

Ранее сообщалось, что в российских городах за прошедшие сутки был установлен 31 рекорд жары. В частности, показатели обновились в Санкт-Петербурге, Томске, Красноярске и Твери с 32,1, 32,2, 35,2 и 32,3 градуса соответственно. Там были обновлены суточные рекорды 1999, 1927, 1928 и 1991 годов. Жара, по прогнозу синоптика, сохранится и на следующей неделе, в связи с чем ожидаются новые серии рекордов.

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Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Наталья Исакова
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