Вышедшая из берегов река топит село в Челябинской области

В Катав-Ивановском районе Челябинской области вышедшая из берегов после продолжительных ливней река топит село Орловка. Как сообщили местные жители, вода уже залила ближайшие огороды и стремительно подбирается к домам.

"Очень страшно, Орловке сильно досталось. Полностью затопило все огороды и теплицы. Мы плывем, это большое горе для нас", — пишут жители в паблике "Подслушано Катав-Ивановск" в соцсети "ВКонтакте".

Подтопленное село Орловка. Фото © VK / Подслушано Катав-Ивановск

В пресс-службе регионального главка МЧС России утверждают, что в Орловке подтоплено 10 приусадебных участков. По данным ведомства, вода начала подходить к домам, но проведённый мониторинг прогнозирует снижение её уровня в ближайшие часы. Численность населения Орловки составляет около двух тысяч человек.