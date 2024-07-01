В Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла мать троих детей

В Санкт-Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла 36-летняя жительница Московского района города. У женщины остались муж и трое детей.

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды. Видео © Telegram / МЧС России

"Жертвой стала 36-летняя женщина, на неё упало дерево. У погибшей остались супруг и трое детей. Сейчас с семьёй работают психологи, социальная защита района готова взять на себя поддержку детей", — отметили в администрации района в беседе с ТАСС.

По данным регионального управления МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, где погибла мать троих детей, ещё один ребёнок и женщина пострадали. Кроме того, повреждены 10 легковых авто. Как отметил глава администрации Московского района Владимир Ушаков, ветер повалил свыше 30 деревьев.