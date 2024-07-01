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1 июля, 18:51

В Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла мать троих детей

В Петербурге во время урагана погибла 36-летняя женщина, два человека пострадали

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды. Обложка © Telegram / МЧС России

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды. Обложка © Telegram / МЧС России

В Санкт-Петербурге из-за упавшего во время урагана дерева погибла 36-летняя жительница Московского района города. У женщины остались муж и трое детей.

В Санкт-Петербурге спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды. Видео © Telegram / МЧС России

"Жертвой стала 36-летняя женщина, на неё упало дерево. У погибшей остались супруг и трое детей. Сейчас с семьёй работают психологи, социальная защита района готова взять на себя поддержку детей", — отметили в администрации района в беседе с ТАСС.

По данным регионального управления МЧС, из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина, где погибла мать троих детей, ещё один ребёнок и женщина пострадали. Кроме того, повреждены 10 легковых авто. Как отметил глава администрации Московского района Владимир Ушаков, ветер повалил свыше 30 деревьев.

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Как сообщал Life.ru, в Северной столице в понедельник, 1 июля, разбушевалась непогода. Сильный дождь с грозой накрыл Санкт-Петербург после более чем 30-градусной жары. В городе ураган повалил строительный кран.

Никита Осипов
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