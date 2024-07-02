В Петербурге и Ленобласти два человека погибли при урагане, ещё шесть пострадали
В Санкт-Петербурге спасатели МЧС ликвидируют последствия непогоды. Обложка © Telegram / МЧС России
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области при урагане два человека погибли, ещё шесть пострадали — их доставили в больницы. Об этом заявили в экстренных службах во вторник, 2 июля.
В Петербурге 1 июля разбушевалась непогода, упал кран. Видео © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино / SHOT
"В результате падения деревьев пострадало восемь человек, двое из них погибли", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
Одной из жертв непогоды стал 11-летний мальчик — он умер после падения дерева в Красногвардейском районе города. Прокуратура организовала проверку. Ранее стало известно, что погибла 36-летняя жительница Московского района. У женщины остались муж и трое детей.
Напомним, в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1 июля разбушевалась непогода. Сильный дождь с грозой накрыл регион после более чем 30-градусной жары. В городе ураган повалил строительный кран. Ветер повалил также свыше 30 деревьев, повреждено около 10 легковых авто.