В Петербурге и Ленобласти два человека погибли при урагане, ещё шесть пострадали

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области при урагане два человека погибли, ещё шесть пострадали — их доставили в больницы. Об этом заявили в экстренных службах во вторник, 2 июля.

В Петербурге 1 июля разбушевалась непогода, упал кран. Видео © Telegram / Подслушано в Мурино || Девяткино / SHOT

"В результате падения деревьев пострадало восемь человек, двое из них погибли", — отметили там в беседе с РИА "Новости".

Одной из жертв непогоды стал 11-летний мальчик — он умер после падения дерева в Красногвардейском районе города. Прокуратура организовала проверку. Ранее стало известно, что погибла 36-летняя жительница Московского района. У женщины остались муж и трое детей.