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6 июля, 07:57

В Москве во время урагана два человека пострадали от падения деревьев

В Москве после ливня с грозой и градом были госпитализированы два человека, они пострадали от падения деревьев. Помимо того, повреждения получили семь машин. Всего в Москве зафиксировано падение 24 деревьев, сообщило ТАСС в оперативных службах.

"В результате падения деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, они госпитализированы. Также повреждения получили семь автомобилей", — сказала собеседник агентства.

Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке
Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке

Ранее Life.ru рассказывал, что 5 июля Москву накрыл тропический ливень. Из-за него девять самолётов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево. Мощнейший ураган прошёлся по 13 регионам страны. В первую пятницу июля на территории Московской области выпало 66% от месячной нормы осадков. В самой же столице налило 1/5 от июльского объёма.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Николай Рюмин
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