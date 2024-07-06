В Москве во время урагана два человека пострадали от падения деревьев
В Москве после ливня с грозой и градом были госпитализированы два человека, они пострадали от падения деревьев. Помимо того, повреждения получили семь машин. Всего в Москве зафиксировано падение 24 деревьев, сообщило ТАСС в оперативных службах.
"В результате падения деревьев из-за непогоды в Москве пострадали два человека, они госпитализированы. Также повреждения получили семь автомобилей", — сказала собеседник агентства.
Ранее Life.ru рассказывал, что 5 июля Москву накрыл тропический ливень. Из-за него девять самолётов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево. Мощнейший ураган прошёлся по 13 регионам страны. В первую пятницу июля на территории Московской области выпало 66% от месячной нормы осадков. В самой же столице налило 1/5 от июльского объёма.
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