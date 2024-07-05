Ураган с ветром до 27 м/с может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов

Ураган с грозами, градом и шквальным ветром скоростью до 27 метров в секунду ожидается сегодня, 5 июля, на территории 13 регионов РФ. Такие погодные условия могут вызвать трудности для жизнеобеспечения населения, предупреждает МЧС России.

"По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС, 5 июля 2024 года существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта", — сказано в сообщении ведомства.

Грозы, град и ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии. Также в Иркутской области может пройти гроза с градом, а скорость ветряных порывов составит до 20 метров в секунду.