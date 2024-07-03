Апокалиптичные тучи принесли в Москву грозу и ветер, вырывающий деревья

Природа услышала мольбы уставших от аномальной жары москвичей о дожде, "порадовав" жителей и гостей столицы мощным ливнем с грозой вечером 3 июня. Идущие фронтом серые тучи наступают на город с юго-запада, заявил синоптик Евгений Тишковец.

Мощная гроза и ливни обрушились на Москву после аномальной жары. Видео © Telegram / Новости Москвы / Life.ru

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как небо озаряют яркие вспышки молний. Одновременно поднялся и сильный ветер. Мощные порывы уже повалили несколько деревьев, сказано в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.