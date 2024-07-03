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3 июля, 20:04

Апокалиптичные тучи принесли в Москву грозу и ветер, вырывающий деревья

Гроза и ливни обрушились на Москву после аномальной жары

Природа услышала мольбы уставших от аномальной жары москвичей о дожде, "порадовав" жителей и гостей столицы мощным ливнем с грозой вечером 3 июня. Идущие фронтом серые тучи наступают на город с юго-запада, заявил синоптик Евгений Тишковец.

Мощная гроза и ливни обрушились на Москву после аномальной жары. Видео © Telegram / Новости Москвы / Life.ru

На опубликованных очевидцами кадрах видно, как небо озаряют яркие вспышки молний. Одновременно поднялся и сильный ветер. Мощные порывы уже повалили несколько деревьев, сказано в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

"Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", — гласит сообщение.

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А несколькими часами ранее в Москве был зафиксирован новый рекорд температуры, которая достигла значения 32,7 градуса. Прежде столбик термометра поднимался лишь до 32,2 градуса, это произошло в 1917 году. Жаркая погода сохранится и 4 июля, а уже пятого числа ожидается мощная гроза с градом.

Обложка ©

Telegram / Новости Москвы

Илья Пушкарев
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