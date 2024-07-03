Собянин предупредил жителей Москвы о рекордной жаре 4 июля и грозе 5 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей и гостей столицы о погодных катаклизмах и призвал быть аккуратнее. Так, в четверг, 4 июля, сохранится очень жаркая погода, а в пятницу, 5 июля, погода резко изменится: будет сильный ливень, град, гроза и ураган.

"Днём (4 июля. — Прим. Life.ru) температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям", — написал он в телеграм-канале.

Собянин подчеркнул, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме. На станциях метро (где температура превышает норму), МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах речного электротранспорта горожанам будут раздавать питьевую воду.

А в пятницу горожан ждут резкие перемены погоды.