Собянин предупредил жителей Москвы о рекордной жаре 4 июля и грозе 5 июля
Собянин предупредил жителей Москвы о рекордной жаре 4 июля и грозе 5 июля. Фото © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей и гостей столицы о погодных катаклизмах и призвал быть аккуратнее. Так, в четверг, 4 июля, сохранится очень жаркая погода, а в пятницу, 5 июля, погода резко изменится: будет сильный ливень, град, гроза и ураган.
"Днём (4 июля. — Прим. Life.ru) температура воздуха превысит климатическую норму и снова поднимется выше 30 градусов. В эти часы рекомендовано по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям", — написал он в телеграм-канале.
Собянин подчеркнул, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме. На станциях метро (где температура превышает норму), МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах речного электротранспорта горожанам будут раздавать питьевую воду.
А в пятницу горожан ждут резкие перемены погоды.
"Сильный ливень, ветер, гроза и даже град. При грозе — шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. Ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы", — добавил Собянин.
Напомним, что в Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом ночи в столице тоже будут "египетскими". На этом фоне в Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару и отпускать домой пораньше.