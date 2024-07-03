Может спасти жизнь: Терапевт оценил идею ввести сиесту в России Терапевт Ломакин: В жару в первую очередь страдает кора головного мозга 3 июля, 13:31 Терапевт оценил идею ввести сиесту в России. Обложка © Life.ru

Сиеста — перерыв в разгар жаркого дня — может спасти не только здоровье, но и жизнь. Так в беседе с Life.ru терапевт Юрий Ломакин прокомментировал предложение депутатов сокращать рабочий день при рекордных температурах. Однако, по словам Ломакина, в СанПиНе эти положения уже прописаны.

Сиеста используется в самое жаркое время, чтобы человек мог уйти куда-то в тень, в прохладное место и оставаться в спокойном состоянии, то есть не работать в это время, не тратить силы, не напрягаться физически. Это даёт больше времени на восстановление, да даже и возможность принять прохладный душ. Сиеста может спасти здоровье и даже жизнь. Кстати, в СанПиНе 2021 года положения о сокращении рабочего дня в условиях высокой температуры прописаны. Юрий Ломакин Доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения

Доцент Ломакин также объяснил, что в жару в первую очередь страдает кора головного мозга, так как кровь сгущается и уже не в состоянии пройти по микроциркуляторному руслу и обеспечить наш мозг достаточным количеством кислорода. В таких условиях не может быть и речи ни о какой интеллектуальной деятельности. Но в группе риска всё равно в первую очередь те, кто работает в цехах, на улице — там, где нет систем кондиционирования и возможности обеспечить нормальный температурный и питьевой режимы.

"Чтобы сохранить хорошее самочувствие в жаркую погоду, необходимо поддерживать водно-солевой баланс. Вы же знаете, что пот на вкус солёный, это как раз и говорит о том, что человек теряет очень много электролитов. Значит, необходимо пить минеральную воду. Нередко люди допускают ошибку — пьют простую воду. Но только минеральная вода может спасти", — добавил эксперт.

Первые признаки перегрева — сумеречное сознание, обморок, судороги. Это симптомы того, что центральная нервная система находится в условиях недостатка кислорода. Далеко идущие, отсроченные последствия могут быть связаны с тем, что сгущённая кровь забивает фильтрационную мембрану почек — и в этих местах начинается омертвение ткани, так называемые некрозы. В дальнейшем это может привести к острой почечной недостаточности уже с фатальными последствиями, предупреждает терапевт.

Авторы Андрей Горяничев