Град, грозы и ветер до 25 м/c: Новый адский ураган обрушится на Москву при 33-градусной жаре
На Москву идёт ураган с порывами до 25 метров в секунду при 33-градусной жаре
Сильнейший ураган пройдёт в Москве в пятницу. Обложка © SHOT
Сильное столичное пекло и голубое небо сменятся на мощнейший шторм с дождём, бушующим ветром и даже градом в Москве. При этом температура 33 градуса в городе сохранится. Неутешительным прогнозом с SHOT поделились синоптики.
Всё начнется в пятницу, 5 июля. Рекордная и утомившая всех жара превратится в ураган. Согласно прогнозу, страшное погодное явление накроет столицу во второй половине дня. Не исключено, что в Москве опять начнут падать деревья, поскольку порывы ветра достигнут 20–25 метров в секунду, а дальше придёт ливень с грозой и градом. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.
При этом температура воздуха будет всё такой же жаркой — 33 градуса тепла. Ураган продлится примерно до полуночи. На следующий день всё устаканится и жара спадёт. Столбики термометров покажут примерно 22–24 градуса тепла.
Жителям Москвы порекомендовали не выходить из дома во время урагана. Если же вы оказались на улице, то не следует пользоваться телефонами (они могут притянуть молнию) и зонтами. По словам синоптиков, приближающийся шторм будет похож на петербургский. Ранее Северную столицу накрыло бушующее природное явление, в результате которого погибло два человека и ещё шесть пострадало.