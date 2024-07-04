Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:49

Град, грозы и ветер до 25 м/c: Новый адский ураган обрушится на Москву при 33-градусной жаре

На Москву идёт ураган с порывами до 25 метров в секунду при 33-градусной жаре

Сильнейший ураган пройдёт в Москве в пятницу. Обложка © SHOT

Сильнейший ураган пройдёт в Москве в пятницу. Обложка © SHOT

Сильное столичное пекло и голубое небо сменятся на мощнейший шторм с дождём, бушующим ветром и даже градом в Москве. При этом температура 33 градуса в городе сохранится. Неутешительным прогнозом с SHOT поделились синоптики.

Всё начнется в пятницу, 5 июля. Рекордная и утомившая всех жара превратится в ураган. Согласно прогнозу, страшное погодное явление накроет столицу во второй половине дня. Не исключено, что в Москве опять начнут падать деревья, поскольку порывы ветра достигнут 20–25 метров в секунду, а дальше придёт ливень с грозой и градом. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.

При этом температура воздуха будет всё такой же жаркой — 33 градуса тепла. Ураган продлится примерно до полуночи. На следующий день всё устаканится и жара спадёт. Столбики термометров покажут примерно 22–24 градуса тепла.

Life.ru публикует видео с места, где адский "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете
Life.ru публикует видео с места, где адский "Эдгар" чуть не убил москвича в биотуалете

Жителям Москвы порекомендовали не выходить из дома во время урагана. Если же вы оказались на улице, то не следует пользоваться телефонами (они могут притянуть молнию) и зонтами. По словам синоптиков, приближающийся шторм будет похож на петербургский. Ранее Северную столицу накрыло бушующее природное явление, в результате которого погибло два человека и ещё шесть пострадало.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Интересное
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров