Град, грозы и ветер до 25 м/c: Новый адский ураган обрушится на Москву при 33-градусной жаре

Сильное столичное пекло и голубое небо сменятся на мощнейший шторм с дождём, бушующим ветром и даже градом в Москве. При этом температура 33 градуса в городе сохранится. Неутешительным прогнозом с SHOT поделились синоптики.

Всё начнется в пятницу, 5 июля. Рекордная и утомившая всех жара превратится в ураган. Согласно прогнозу, страшное погодное явление накроет столицу во второй половине дня. Не исключено, что в Москве опять начнут падать деревья, поскольку порывы ветра достигнут 20–25 метров в секунду, а дальше придёт ливень с грозой и градом. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков.

При этом температура воздуха будет всё такой же жаркой — 33 градуса тепла. Ураган продлится примерно до полуночи. На следующий день всё устаканится и жара спадёт. Столбики термометров покажут примерно 22–24 градуса тепла.