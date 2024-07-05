Синоптик раскрыл, сколько осадков принял Московский регион в ходе тропического ливня

В первую пятницу июля на территории Московской области выпало 66% от месячной нормы осадков. В самой же столице налило 1/5 от июльского объёма. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Больше всего в Подмосковье досталось Солнечногорску, где выпало 54 мм осадков. Чуть больше повезло Клину (36 мм), Дмитрову (28 мм), Луговой (24 мм) и Наро-Фоминску (20 мм). Суммарный объём составляет 2/3 от месячной нормы.

"Кроме того, был зафиксирован штормовой ветер: Серпухов — 22 м/с, Домодедово — 27 м/с", — написал Тишковец.