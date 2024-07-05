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5 июля, 20:53

Синоптик раскрыл, сколько осадков принял Московский регион в ходе тропического ливня

Синоптик Тишковец: 66% от месячной нормы осадков выпало в Подмосковье 5 июля

В первую пятницу июля на территории Московской области выпало 66% от месячной нормы осадков. В самой же столице налило 1/5 от июльского объёма. Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

Больше всего в Подмосковье досталось Солнечногорску, где выпало 54 мм осадков. Чуть больше повезло Клину (36 мм), Дмитрову (28 мм), Луговой (24 мм) и Наро-Фоминску (20 мм). Суммарный объём составляет 2/3 от месячной нормы.

"Кроме того, был зафиксирован штормовой ветер: Серпухов — 22 м/с, Домодедово — 27 м/с", — написал Тишковец.

В Москве метеообстановка 5 июля оказалась более щадящей, подчеркнул синоптик. На опорной станции ВДНХ выпало 6 мм осадков, в Балчуге — 9 мм, а в Тушине — 20 мм.

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Ранее Life.ru публиковал кадры накрывшего Москву 5 июля тропического ливня. Стена непогоды обрушилась на большую часть столицы за считаные минуты. Из-за дождя и урагана девять самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Обложка ©

АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Илья Пушкарев
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