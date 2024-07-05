Москву накрыл тропический ливень

Напомним, Life.ru писал, что к столице приближаются ураган, град, грозы и ветер до 25 м/с. По прогнозам, страшное погодное явление должно было обрушиться на Москву во второй половине дня. Синоптики предупреждали о ливне с грозой и градом, а также говорили, что местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Сообщалось, что ураган может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов.