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5 июля, 16:20

Москву накрыл тропический ливень

На Москву обрушился тропический ливень. За считанные минуты стена непогоды накрыла большинстве районов столицы, заливая улицы и снося шквалистым ветром прохожих и шаткие конструкции.

Москву накрыл тропический ливень. Видео © Life.ru

В Новгородской области из-за молний вспыхнули два дома
В Новгородской области из-за молний вспыхнули два дома
Москвичи и жители области делятся кадрами непогоды. Фото © SHOT

Москвичи и жители области делятся кадрами непогоды. Фото © SHOT

Москвичи и жители области делятся кадрами непогоды. Фото © SHOT

Москвичи и жители области делятся кадрами непогоды. Фото © SHOT

Собянин предупредил жителей Москвы о рекордной жаре 4 июля и грозе 5 июля
Собянин предупредил жителей Москвы о рекордной жаре 4 июля и грозе 5 июля

В тумане и чёрных тучах исчезли башни Москва-Сити. В районе набережной дождь идёт такой плотной стеной, что видимость упала до 0%.

Москву накрыл тропический ливень. Видео © Видео © Telegram / Москвач • Новости Москвы

Напомним, Life.ru писал, что к столице приближаются ураган, град, грозы и ветер до 25 м/с. По прогнозам, страшное погодное явление должно было обрушиться на Москву во второй половине дня. Синоптики предупреждали о ливне с грозой и градом, а также говорили, что местами может выпасть до половины месячной нормы осадков. Сообщалось, что ураган может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов.

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Александра Мышляева
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