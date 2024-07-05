В Новгородской области из-за молний вспыхнули два дома

Два дома и нежилое здание в Новгородской области загорелись из-за молний. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

"Предварительно, в результате ударов молнии загорелись два жилых дома и нежилое здание в трёх районах", — говорится в сообщении.

Накануне вечером в регион пришёл ураган с грозой и порывами ветра до 27 м/с. Из-за разбушевавшейся стихии без электричества остались 406 населённых пунктов в 17 муниципалитетах с населением 20 тысяч человек. Кроме того, 13 социальных объектов также остались без света, однако их подключили к генераторам.

В связи с этим губернатор Андрей Никитин провёл экстренное совещание, на котором обсуждалась ликвидация последствий непогоды. Сейчас в области работает 83 бригады специалистов, 16 из которых прибыли из соседних регионов. Синоптики считают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до 7 июля.