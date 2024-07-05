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Регион
5 июля, 12:46
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Life.ru публикует устрашающее видео ливней, молний и града с перепелиное яйцо в Подмосковье

Подмосковье накрыли ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии

Небо над Москвой 5 июля. Фото © Life.ru

Небо над Москвой 5 июля. Фото © Life.ru

Подмосковье накрыли мощные ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии. Очевидцы поделились с SHOT видео с погодными бесчинствами в Наро-Фоминском районе, Солнечногорске и Звенигороде.

Подмосковье накрыли ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии. Видео © SHOT

На кадрах видно, как на улицах подмосковных городов бушует ветер, а град "бомбардирует" асфальт. Небо полностью затянуто тучами и временами посылает разряды молний на землю. Аналогичная ситуация наблюдается и в Истре. Жители области сообщают о поваленных деревьях из-за ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. До Москвы стихия пока не добралась, но небо над разными районами столицы уже затянули чёрные облака как предвестники надвигающегося урагана.

Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке
Апокалиптическое видео: Безжалостный ураган повалил десятки деревьев в петербургском коттеджном посёлке

Ранее Life.ru писал, что сегодня, 5 июля, на территорию 13 регионов России обрушится полный набор погодных бедствий. Грозы, град и ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии.

Владимир Озеров
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