Life.ru публикует устрашающее видео ливней, молний и града с перепелиное яйцо в Подмосковье
Подмосковье накрыли ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии
Небо над Москвой 5 июля. Фото © Life.ru
Подмосковье накрыли мощные ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии. Очевидцы поделились с SHOT видео с погодными бесчинствами в Наро-Фоминском районе, Солнечногорске и Звенигороде.
Подмосковье накрыли ливни и град с перепелиное яйцо, в небе сверкают молнии. Видео © SHOT
На кадрах видно, как на улицах подмосковных городов бушует ветер, а град "бомбардирует" асфальт. Небо полностью затянуто тучами и временами посылает разряды молний на землю. Аналогичная ситуация наблюдается и в Истре. Жители области сообщают о поваленных деревьях из-за ветра, порывы которого могут достигать 20–25 м/с. До Москвы стихия пока не добралась, но небо над разными районами столицы уже затянули чёрные облака как предвестники надвигающегося урагана.
Ранее Life.ru писал, что сегодня, 5 июля, на территорию 13 регионов России обрушится полный набор погодных бедствий. Грозы, град и ветер до 27 метров в секунду ожидаются в Москве, Калужской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях, в Карелии.