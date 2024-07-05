Девять самолётов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево из-за дождя и урагана

Из-за погодных условий 9 самолётам, совершавшим рейсы в московский аэропорт "Шереметьево", пришлось уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"Ранее девять самолётов, совершавших рейсы в "Шереметьево", из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы: "Стригино" (Нижний Новгород; пять ВС), "Внуково" (два ВС), "Домодедово" (одно ВС) и "Пулково" (Санкт-Петербург; одно ВС)", — говорится в его телеграм-канале.