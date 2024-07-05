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5 июля, 19:00

Девять самолётов ушли на запасные аэродромы из Шереметьево из-за дождя и урагана

Из-за погодных условий 9 самолётам, совершавшим рейсы в московский аэропорт "Шереметьево", пришлось уйти на запасные аэродромы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

"Ранее девять самолётов, совершавших рейсы в "Шереметьево", из-за непогоды "ушли" на запасные аэродромы: "Стригино" (Нижний Новгород; пять ВС), "Внуково" (два ВС), "Домодедово" (одно ВС) и "Пулково" (Санкт-Петербург; одно ВС)", — говорится в его телеграм-канале.

Кореняко также добавил, что "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский" работают штатно.

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Сегодня Москву накрыл тропический ливень. Синоптики предупреждали, что в городе опять начнут падать деревья, поскольку порывы ветра достигнут 20–25 метров в секунду, будет идти ливень с грозой и градом. Также сообщалось, что ураган может нарушить жизнеобеспечение сразу 13 регионов.

Обложка ©

freepik/wirestock

Николь Вербер
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