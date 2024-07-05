Град, ливни и смерчи: Шторм накроет Москву до субботы

В Москве и области объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающейся грозой, оно будет действовать до полуночи 5 июля, предупредил в эфире радио "Комсомольская правда" заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Непогода ожидается в столичном регионе с полудня пятницы.

"Контраст очень большой — перед фронтом температура 30–34 °C, за фронтом — 16–20 °C. Поэтому на таком контрасте всегда идут грозовые облака, ну и связанные с ними сильные ливни 20 миллиметров за час. Очень крупный град может быть при грозе и ветер 25 метров в секунду. Расчёты также дают возможность образования смерчей", — рассказал Цыганков.

Но уже во второй половине субботы атмосферный фронт начнёт отступать, а с воскресенья погода нормализуется.