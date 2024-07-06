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6 июля, 19:18

Более 70 тысяч жителей Хасавюрта лишились света после замыкания в трансформаторе

Свыше 70 тысяч человек оказались без света после замыкания в силовом трансформаторе в городе Хасавюрте республики Дагестан. Об этом сообщили в городской администрации.

"По предварительной информации <…> в результате внештатной ситуации произошло замыкание на силовом трансформаторе мощностью 25 МВА. Трансформатор вышел из строя, параллельно отключились силовые трансформаторы 16 и 25 МВА <…> В зону отключения попало более 70 тысяч жителей города Хасавюрта и ряд населённых пунктов Хасавюртовского и Новолакского районов", сказано в публикации.

В мэрии уточнили, что авария произошла на подстанции "Ярыг-Су" и сопровождалась возгоранием, однако привлекать пожарные расчёты к ликвидации огня не потребовалось. На месте происшествия находится руководство электросетей и аварийные бригады. Аварийно-восстановительные работы уже идут.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в Карелии мощный ветер с дождями обесточили 71 населённый пункт. В результате буйства погоды без света остались 14 тысяч и 168 человек. Частично энергоснабжение должны были восстановить сегодня днём, однако сроки полной ликвидации последствий пока что неизвестны.

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Юрий Лысенко
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