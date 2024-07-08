Милонов призвал ввести городской дресс-код при жаре, чтобы пресечь "обнажёнку"

С наступлением лета и жары люди меняют тёплые куртки на лёгкую одежду, однако некоторые, мягко скажем, перебарщивают в стремлении охладиться, причём не только на пляжах. Зачастую это вызывает недовольство и даже конфликты с окружающими. Например, недавно в Москве на этой почве разгорелась короткая, но громкая драка: возмущённая женщина пыталась прогнать мужчину в одних стрингах, решившего позагорать прямо на детской площадке, но в ответ тот ударил её.

Многие требуют наказывать любителей откровенных нарядов, но такое возможно лишь в некоторых случаях, пояснил адвокат Правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков. По его словам, для этого человек должен оголить свои гениталии.

"Если мы говорим о том, что все интимные места хоть как-то чем-то прикрыты, не видно ни половых органов, ни груди у женщин, то это формально не будет нарушением общественного порядка", — сказал собеседник 360.ru.

Однако в случаях, когда видно что-то лишнее, человек рискует заплатить штраф в размере около пяти тысяч рублей. Причём нередко публичное обнажение сопровождается другими правонарушениями, так как нечасто подобные люди бывают трезвы и адекватны. Более того, на горизонте может замаячить даже тюрьма — в случае, если оголение половых органов намеренное и их могут увидеть дети. Такие действия подпадают под уголовную статью "Демонстрация порнографических материалов или предметов несовершеннолетним".

К слову, часто такой "голожопинг" быстро пресекается. Например, в Дагестане не станут обслуживать девушку в короткой юбке, и подобный "дресс-код", считает юрист, можно ввести в общественных местах Москвы. С ним солидарен замглавы Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Виталий Милонов, обвинивший обладателей чересчур откровенных гардеробов в неуважении к окружающим и культурным нормам, действующим в нашей стране. Исправить таких граждан, уверен он, можно только штрафами.

"Сложно, наверное, сформулировать чёткие границы, определяющие дозволенность. Но, я думаю, если мы так определим, что нахождение в пляжном виде <...> не допускается в мегаполисе, все прекрасно поймут. Их пару раз оштрафуют, замечание сделают хотя бы, они уже будут поступать по-другому. Они хороший тон не понимают, потому что сами на хорошем языке не разговаривают", — отметил парламентарий.

Однако сегодня, добавил депутат, дела с городским дресс-кодом обстоят плачевно. Да, людям может быть жарко, однако снятая футболка не только не охладит, но и спровоцирует солнечный ожог. Причина оголения, считает он, в банальной невоспитанности.