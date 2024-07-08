"Женщина, прикройтесь": Юрист рассказала, в каком случае за "обнажёнку" в городе можно получить штраф Юрист Ситдикова: Прогулку в купальнике по городу могут расценить как мелкое хулиганство 8 июля, 08:53 Прогулку в купальнике по городу могут расценить как мелкое хулиганство при наличии трёх признаков. Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

Действующим законодательством установлена административная ответственность за мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. Нахождение без одежды в общественных местах — на улицах, площадях, в парках, в транспорте и иных объектах — явно подпадает под такое поведение, заявила Life.ru юрист Виктория Ситдикова.

Ни в каком законе мы не встретим дословной формулировки типа: "За обнажённый вид будет следовать такое-то наказание", однако в КоАП РФ закреплено понятие "явное неуважение к обществу", и вот как раз таки к этому понятию и относятся так называемые социальные нудисты и все деяния граждан, связанные с полуобнажённым внешним видом в общественных местах. Юрист Виктория Ситдикова

Такой поступок будет считаться правонарушением при наличии одного из трёх факультативных признаков: оно должно сопровождаться либо нецензурной бранью, либо оскорбительным приставанием к гражданам, либо уничтожением или повреждением чужого имущества. При отсутствии таких деяний состав мелкого хулиганства отсутствует, говорит собеседница Life.ru.

"Нахождение в общественных местах без одежды или в полуобнажённом виде подпадает под понятие антиобщественного поведения — действия физического лица, не влекущие за собой административную или уголовную ответственность, но которые нарушают общепринятые нормы поведения в обществе и затрагивают законные интересы других граждан. К таким лицам за подобные нарушения может быть применена такая форма профилактического воздействия, как профилактическая беседа", — объясняет Ситдикова.

Судебная практика по подобным вопросам разнится: бывает так, что суд первой инстанции квалифицирует деяние лица как мелкое хулиганство, а апелляция отменяет данное постановление. Депутаты Госдумы давно пытаются конкретизировать статью о мелком хулиганстве и добавить туда конкретную фразу про полуобнажённый внешний вид, голый торс или глубокое декольте, но пока подобных поправок в законе нет.

"Сейчас практика составления протоколов идёт к тому, что прогулку в купальнике по центру города могут расценить как мелкое хулиганство, но с точки зрения закона просто прогулка не может быть расценена как административное правонарушение. Недавно был случай, где мужчина загорал полуобнажённый на детской площадке. Такое деяние можно квалифицировать как мелкое хулиганство, потому что в итоге он набросился на женщину, сделавшую ему замечание, и начал браниться. Если бы оскорблений и попыток физического насилия не было, то квалифицировать такое деяние как мелкое хулиганство было бы невозможно", — указала собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, что двое москвичей оголились на детской площадке, а один из них начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка начала снимать происходящее на видео, понимая, что вопрос мирно не решить. Она пригрозила москвичам полицией, однако полуголый мужчина набросился на неё с кулаками. Позднее его арестовали на 15 суток.