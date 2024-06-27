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Регион
27 июня, 12:56

Загоравшему в одних трусах на детской площадке москвичу вынесли приговор

Загоравшего на детской площадке в Москве мужчину арестовали на 15 суток

Загоравшего на детской площадке в трусах мужчину, который набросился на девушку за замечание, отправили под арест на 15 суток. В зале суда от его раскрепощённости не осталось и следа. Правонарушитель надел штаны и на протяжении всего заседания прикрывал лицо футболкой.

Загоравшего на детской площадке в трусах мужчину отправили под арест на 15 суток. Видео © Life.ru

Обвиняемый раскаялся в том, что напал на девушку и признал, что повёл себя не по-мужски. Однако на вопрос о слишком откровенных трусах заявил, что это обычное бельё.

24-летний москвич разбился насмерть при падении с 15-го этажа, когда загорал на балконе
24-летний москвич разбился насмерть при падении с 15-го этажа, когда загорал на балконе

Напомним, двое москвичей решили обзавестись шоколадным загаром прямо на детской площадке. Солнечные ванны один из них принимал в трусиках, еле прикрывающих всё самое ценное. Именно он начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка попыталась решить ситуацию мирно, но безуспешно. Понимая, что проблема не уйдёт, она начала снимать происходящее на видео и пригрозила мужчинам полицией, однако один из них набросился на неё. Пострадавшая написала заявление и сняла побои. Она подчеркнула, что штраф за такое не сможет компенсировать стресс, который пережили её дети. Как предупреждал юрист, неадеквату мог грозить вполне реальный срок.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Александра Мышляева
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