Загоравшему в одних трусах на детской площадке москвичу вынесли приговор

Загоравшего на детской площадке в трусах мужчину, который набросился на девушку за замечание, отправили под арест на 15 суток. В зале суда от его раскрепощённости не осталось и следа. Правонарушитель надел штаны и на протяжении всего заседания прикрывал лицо футболкой.