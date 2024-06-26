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26 июня, 19:43

Юрист раскрыл, что грозит "Аполлону" в стрингах, загоравшему на детской площадке в Москве

Юрист Краснов: Москвичу, который загорал и ударил девушку, может грозить срок

Москвичу, который загорал в одних трусах на детской площадке, а потом избил мать двоих детей за замечание, грозит ограничение. Как отметил юрист Дмитрий Краснов, всё зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Если она покажет, что у пострадавшей остались серьёзные побои с переломами, то скуфа-курортника ждёт "лежак" за решёткой.

Москвичка описала нападение загоравшего на детской площадке "нудиста". Видео © Telegram / SHOT

"Дабы исключить повторения подобных инцидентов, нарушителя могут наказать тюремным заключением. В качестве профилактической меры ему могут избрать меру пресечения — ограничение свободы сроком от двух до трёх лет в зависимости от тяжести повреждений у пострадавшей", — отметил эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".

По словам специалиста, одного факта, что полуголый неадекват загорал в неположенном месте, недостаточно для привлечения его даже к административной ответственности. Само же нападение на девушку могут квалифицировать и по уголовной статье "Хулиганство" — в таком случае агрессору грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

"По голове был удар": Голый неадекват в стрингах напал на москвичку на глазах у её детей
"По голове был удар": Голый неадекват в стрингах напал на москвичку на глазах у её детей

Напомним, ранее Life.ru писал, что двое москвичей оголились на детской площадке, а один из них начал с кулаками отстаивать своё право на загар перед ошарашенной матерью двоих детей. Девушка попыталась решить ситуацию мирно, но безуспешно. Понимая, что конфликт только разгорается, девушка начала снимать происходящее на видео и пригрозила мужчинам полицией, однако полуголый мужчина набросился на неё с кулаками. Пострадавшая написала заявление и сняла побои. Она подчеркнула, что штраф за такое не сможет компенсировать стресс, который пережили её дети.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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