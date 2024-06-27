Милонов хочет запретить "шаболдам со скальпелями" увеличивать женщинам губы
Депутат Госдумы Милонов хочет регламентировать увеличение губ для женщин
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести стандарты для операций по увеличению женских губ. По словам парламентария, такие процедуры должны выполнять исключительно квалифицированные врачи, а не недоспециалисты без соответствующего образования, которые своим вмешательством делают прекрасных женщин безобразными.
"Необходимо, чтобы такие операции делали врачи, а не какие-то шаболды со скальпелями, которые не имеют соответствующего образования. Это всё уродство. Их надо в психиатрическую клинику срочно всех переключить, потому что люди явно изуродовали себя и пугают людей. Дети могут увидеть, подростки, пенсионеры, не дай бог", — сказал Милонов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
По мнению депутата, женщины с огромными губами, будто покусанными пчёлами, выглядят максимально нелепо. Он уверен, что такая хирургия требует создания единых стандартов, в соответствии с которыми такие операции будут проводить опытные врачи.
"Это выглядит ужасно кринжово. Люди с огромными губами, как будто их покусали пчёлы. Это действительно страх какой-то божий. Здесь чётко нужен регламент, какой объём должен быть, какая величина, какой процент", — высказался Милонов.
Ранее Виталий Милонов сообразил ещё одно правило, согласно которому несоблюдение личной гигиены в летний период начнёт приравниваться к мелкому хулиганству со всеми сопутствующими ему наказаниями. По словам депутата, поездки или перелёты с попахивающим неряхой могут стать пыткой в условиях жаркого сезона.
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