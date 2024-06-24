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Регион
24 июня, 09:06

В России предложили ввести наказание для людей, которые не моются летом

Депутат Милонов призвал приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству

В Государственной думе предложили приравнять несоблюдение личной гигиены в летний период с хулиганством. С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, очень часто поездки или перелёты с неряхой могут стать испытанием и пыткой в условиях жаркого сезона. А если нечистоплотный гражданин соседствует с детьми, то для родителей это становится дополнительной опасностью и стрессом.

На сегодняшний день в стране не существует каких-либо эффективных механизмов законного воздействия по отношению к таким жителям России, поэтому депутат Госдумы направил обращение на имя главы МВД Владимира Колокольцева, призвав приравнять очевидное несоблюдение личной гигиены, к примеру, к мелкому хулиганству.

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Ранее Life.ru писал о том, что Милонов призвал регулярно контролировать давление у офисных работников в жару. Депутат предложил проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары.

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Наталья Афонина
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