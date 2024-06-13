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13 июня, 11:57

Милонов призвал регулярно контролировать давление у офисных работников в жару

В Госдуме предложили регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары. Такое обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова направил депутат Виталий Милонов. По его словам, в летние месяцы можно часто услышать, что кому-то стало плохо прямо на рабочем месте.

"Прошу вас рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур", — приводит текст обращения RT.

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Ранее россиянкам объяснили, какой косметикой не стоит пользоваться в жару, в том числе если вы краситесь на работу. А диетолог рассказала, как питаться в жару, — холодные супы и салаты с добавлением белковых ингредиентов оказались идеальным вариантом для рабочего перекуса. При этом кардиолог развеял миф об охлаждающем эффекте мороженого. Впрочем, летний период может стать испытанием не только для людей, но и для животных. Как летом уберечь кошек и собак от солнца и жары, Life.ru. рассказывал здесь.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Monika Wisniewska

Марина Калегина
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