Милонов призвал регулярно контролировать давление у офисных работников в жару

В Госдуме предложили регулярно проверять жизненные показатели сотрудников из группы риска во время экстремальной жары. Такое обращение на имя министра труда и соцзащиты Антона Котякова направил депутат Виталий Милонов. По его словам, в летние месяцы можно часто услышать, что кому-то стало плохо прямо на рабочем месте.