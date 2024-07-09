Тарантулы, жара и малярия: Учёные дали прогноз погоды в Москве через 60 лет

Москве через 60 лет прогнозируют климат Краснодарского края. Однако вместе с 40-градусной жарой в столицу придут опасные тропические насекомые и типичные для югов болезни. Об этом сообщает SHOT.

Прогнозы на будущее опубликовал американский эколог Мэтью Фицпатрик. Он создал интерактивную карту, по которой можно понять, что температура на всей Земле поднимется в среднем на 7 градусов, даже в северной части. По его данным, через 60 лет Москва столкнётся с кубанским знойным климатом. Петербург ожидает температура, аналогичная той, что сейчас преобладает в Адыгее. В Мурманске, за Северным полярным кругом, ожидается погода Усть-Луга под Петербургом. Экологи прогнозируют, что в Сочи климат станет сходным с японским городом Обама: летом станет жарче на 6 градусов и суше, а зимой — теплее на 4 градуса и более влажно.

Исследование Мэтью Фицпатрика. Фото © SHOT

Как рассказали экологи и зоологи, изменение климата приведёт к появлению новых видов насекомых. К слову, это заметно уже сейчас. Так, например, за последнее время россияне сталкивались с пауком-осой, орхидейными богомолами или же виноградными улитками, которым ранее было не свойственно находится в центральной части страны. Но они не так опасны, как испанские слизни или тарантулы, которые всё чаще стали светиться в Подмосковье.

Насекомые, которые могут поселиться в РФ из-за изменения климата. Видео © SHOT

Также из-за повышения температуры в центральной части России может произойти вспышка "южных" болезней. Среди них — малярия, лейшманиоз или же Лихорадка Западного Нила.