Россиян призвали не трогать руками и не есть жирных испанских слизней-пожирателей

Гигантские испанские рыжие слизни, которых также называют португальскими и лузитанскими, заполонили сады и парки Санкт-Петербурга из-за повышенного уровня влажности. Они не поедают сорняки, предпочитая более благородные культуры, и могут достигать 12 сантиметров. Опасны ли эти животные для человека, рассказал биолог Николай Онистратенко.

Распространение слизней в РФ обусловлено необычайно тёплыми весной и началом лета. В Россию они могли попасть вместе с экзотическими фруктами или просто сбежать из домашнего террариума, считает эксперт. По его словам, у нас не водится животных, которые могли бы естественно сокращать популяцию слизней, просто поедая их. Птицы и ежи брезгуют таким питанием из-за раздражения слизистой оболочки, указал Онистратенко. В себе слизни могут переносить разные бактерии, в том числе возбудителей менингита, поэтому лучше не трогать их руками и не использовать в кулинарных целях.