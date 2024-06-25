Россиян призвали не трогать руками и не есть жирных испанских слизней-пожирателей
Биолог Онистратенко призвал не трогать руками огромных испанских слизней
Испанский слизень. Обложка © Wikipedia / Xauxa
Гигантские испанские рыжие слизни, которых также называют португальскими и лузитанскими, заполонили сады и парки Санкт-Петербурга из-за повышенного уровня влажности. Они не поедают сорняки, предпочитая более благородные культуры, и могут достигать 12 сантиметров. Опасны ли эти животные для человека, рассказал биолог Николай Онистратенко.
"Это довольно крупные, всеядные животные, которые могут вытеснить из экосистемы местные виды и создать определённую угрозу устойчивости сообществ, а также огородным растениям. В мягком климате могут перезимовать и оставить потомство. Поэтому их размножение в средней полосе нежелательно и может потребовать соответствующих мер борьбы", — рассказал он в беседе с RuNews24.ru.
Распространение слизней в РФ обусловлено необычайно тёплыми весной и началом лета. В Россию они могли попасть вместе с экзотическими фруктами или просто сбежать из домашнего террариума, считает эксперт. По его словам, у нас не водится животных, которые могли бы естественно сокращать популяцию слизней, просто поедая их. Птицы и ежи брезгуют таким питанием из-за раздражения слизистой оболочки, указал Онистратенко. В себе слизни могут переносить разные бактерии, в том числе возбудителей менингита, поэтому лучше не трогать их руками и не использовать в кулинарных целях.
Ранее Life.ru рассказывал, что испанские слизни были замечены не только в Петербурге, но и в Москве. Эксперты отмечают, что данные существа могут переносить кишечную палочку, гельминтов и нематод, поэтому представляют опасность для здоровья человека. А ещё они вредят растениям.