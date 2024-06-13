Россиян предупредили об опасности испанских слизней, которые пожирают всё вокруг
Биолог Воробьёв: Испанские слизни из Петербурга очень опасны для растений
Испанские слизни из Петербурга очень опасны для растений. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MakroBetz
Испанские слизни, которые были замечены в Красносельском районе Санкт-Петербурга, очень опасны для растений. Им нужно много еды, поэтому эти животные поедают всё вокруг себя и вырастают до десяти сантиметров. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв в беседе с RT.
"Их завезли с посадочным материалом ориентировочно в 2014 году, когда была Олимпиада. У них здесь нет естественных врагов: птицы, звери, ёжики не едят, болезней тоже у них пока не замечено, русский холод для них оказался не проблемой, они перезимовывают без проблем", — рассказал эксперт.
По его словам, сокращать популяцию слизней следует механическим путём, так как у них нет естественных препятствий. Если же вы прикоснулись к этим моллюскам, то не стоит тереть глаза и касаться слизистых. Хотя в испанских слизнях и нет ничего жуткого, лишний раз трогать их не нужно, призывает биолог.
Ранее Life.ru рассказывал, что испанские слизни были замечены не только в Петербурге, но и в Москве. Эксперты отмечают, что данные существа могут переносить кишечную палочку, гельминтов и нематод, поэтому представляют опасность для здоровья человека.