Россиян предупредили об опасности испанских слизней, которые пожирают всё вокруг

Испанские слизни, которые были замечены в Красносельском районе Санкт-Петербурга, очень опасны для растений. Им нужно много еды, поэтому эти животные поедают всё вокруг себя и вырастают до десяти сантиметров. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьёв в беседе с RT.

"Их завезли с посадочным материалом ориентировочно в 2014 году, когда была Олимпиада. У них здесь нет естественных врагов: птицы, звери, ёжики не едят, болезней тоже у них пока не замечено, русский холод для них оказался не проблемой, они перезимовывают без проблем", — рассказал эксперт.

По его словам, сокращать популяцию слизней следует механическим путём, так как у них нет естественных препятствий. Если же вы прикоснулись к этим моллюскам, то не стоит тереть глаза и касаться слизистых. Хотя в испанских слизнях и нет ничего жуткого, лишний раз трогать их не нужно, призывает биолог.