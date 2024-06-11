Испанские слизни вновь заполонили столичный регион

Он напомнил, что испанские слизни были завезены из Европы в Россию в партиях растений примерно десять лет назад. Число этих насекомых в нашей стране ничтожно мало, так как они плохо переносят русские зимы. Кунафин призвал не трогать слизней при обнаружении их на улице, иначе можно подхватить опасные заболевания. Он также подчеркнул, что влияние этих насекомых на экосистему столицы пока не изучено.