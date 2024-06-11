Испанские слизни вновь заполонили столичный регион
Биолог Кунафин сообщил об очередном нашествии испанских слизней в Москве
Испанских слизней вновь заметили в Москве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lisa-S
В Московском регионе фиксируется появление испанских слизней, которые переносят кишечную палочку, гельминтов и нематод, и поэтому представляют опасность для здоровья человека. Об этом рассказал "Москве 24" начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
Он напомнил, что испанские слизни были завезены из Европы в Россию в партиях растений примерно десять лет назад. Число этих насекомых в нашей стране ничтожно мало, так как они плохо переносят русские зимы. Кунафин призвал не трогать слизней при обнаружении их на улице, иначе можно подхватить опасные заболевания. Он также подчеркнул, что влияние этих насекомых на экосистему столицы пока не изучено.
В августе прошлого года Life.ru писал, что удивительно большие и относительно стойкие к российским морозам испанские слизни продолжают пугать столичных дачников. Садоводы заметили, что насекомые любят запах пива. Поэтому, чтобы избавиться от них на своём участке, нужно вкопать в землю ёмкость с пивом. Слизни приползут на запах, упадут в жидкость и утонут.