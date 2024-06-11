Садовод подсказала верное средство для профилактики растений от опасного вредителя

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое заносится ветром с соседних участков, насекомыми и из оставшихся в почве спор, но от неё можно избавиться, рассказала "Газете.ru" блогер-садовод Лариса Зарубина.

По словам эксперта, мучнистая роса любит +14…+18 градусов ночью и +20…+24 градусов днём. А вот при +30 градусов распространение болезни приостанавливается. Для недопущения заболевания нужно прореживать растения, чтобы они лучше продувались ветром и прогревались. Также не стоит нарушать правила кормления: если напичкать растения азотом, можно буквально создать благоприятную почву для мучнистой росы.

Заболевание быстро распространяется, так что нужно быть начеку: особенно следить за смородиной, розами, флоксами, крыжовником и огурцами. Как только появляется специфический белый налёт — сразу обрабатывать, причём не только "заболевших", но и растения по соседству, и делать это по несколько раз. В народе для этого используют кефир. Правда, помогает он только на ранней стадии заболевания, а также в качестве профилактической меры.

"Кефир или сыворотка (кислая среда), 1 л на 10 л воды, обработка по листве. Принцип действия прост: мучнистая роса не любит кислую или щелочную среду. Только обработку любыми препаратами обязательно проводите и с внешней, и с внутренней стороны листа, иначе толка не будет", — предупредила Зарубина.