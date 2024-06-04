Дачникам перечислили сорняки, отнимающие жизнь

Некоторые сорняки, которые растут на дачах у россиян, являются смертельно опасными, могут вызвать галлюциногенный и спазмолитический эффект. Об этом предупредил депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. К таким смертоносным растениям относятся белена, болиголов пятнистый и белладонна.

"Красавка обыкновенная, или белладонна, содержит алкалоиды группы атропина. Даже небольшие дозы этого яда обладают галлюциногенными и спазмолитическими свойствами. Белена, или "бешеница", — крупные жёлтые цветы, привлекающие внимание. Небольшое количество вызывает галлюцинации, судороги и смерть", — отметил Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Есть ещё несколько растений, контакт с которыми подрывает здоровье. Например, по словам депутата, лютик едкий, или "куриная слепота", раздражает кожу, дыхательную систему и внутренние органы. Кроме того, растение может навредить зрению или вызвать аллергическую реакцию.