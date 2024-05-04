Садовые хитрости: Россиянам рассказали, как вырастить богатый урожай свёклы и моркови

Май является традиционным периодом для активных работ в огороде, а одними из первых культур дачники высаживают свёклу и морковь. Как советует URA.ru, сажать их нужно, когда земля слегка подсохнет после таяния снега: тогда семена не будут гнить.

Оптимальное время для посадки — с 10 по 20 мая. Если посадить раньше, корнеплоды будут крупнее, но будут хуже храниться. Издание советует сеять морковь 20, 22–23 апреля, 15–19, 27 мая, 1–2, 5 июня; 29 октября и 7 ноября. Для свёклы это 3, 10–16 апреля, 10 мая.

Оба овоща лучше растут на высокоплодородных супесчаных и легкосуглинистых почвах. Подойдут пойменные лёгкие почвы и окультуренные торфяно-болотные участки. Но никаких глинистых и каменистых почв.

Перед посевом землю нужно тщательно перекопать, удалить камни, кирпичи, внести органические удобрения: на каждый квадратный метр — одно-два ведра перегноя. Рекомендуется добавить по 30 граммов азота, фосфора и калия на квадратный метр. Кислотность почвы должна быть слабокислая или нейтральная (pH 6–6,5).

В борьбе с болезнями и вредителями важно соблюдать севооборот. Морковь и свёклу нельзя сажать там, где в том году выращивали эти же культуры, а также капусту. А вот если там были огурцы, кабачки и зелень, то можно.

Из наиболее подходящих сортов моркови издание советует "витаминную", "нантскую", а также "калисто". Неплоха и "московская поздняя", ведь её легче хранить зимой, к тому же она за это время не теряет во вкусовых качествах. "Сентябрину" и "анастасию" можно оставить для позднего выращивания. Высокую урожайность дают "нандрин" и "самсон".

Что касается сортов свёклы, то специалисты советуют раннеспелый сорт "машенька". Хорошую урожайность даёт "бордо", "мясистыми" удаются "либеро" и "детройт", а устойчивы к заболеваниям "сибирская плоская" и "славянка".

Для свёклы нужно много света, поэтому рассаду лучше размещать в теплице или на подоконнике при температуре 15–25 °C. Поливать рекомендуется только после просыхания почвы. Морковь также требует умеренного полива. Кроме того, нужно следить, чтобы рядом с ней не появлялись сорняки. Чтобы корнеплодам было где развиваться, нужно прореживать морковь в два этапа.