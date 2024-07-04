Пауки-осы и сколии-гиганты: Подмосковье захватили насекомые из кошмаров

Увеличение популяций инвазивных видов насекомых, вроде богомолов, сколий-гигантов или пауков-ос, в Подмосковье спровоцировано изменением климата и увеличением числа кормовых растений. Такое пояснение жителем области дали в Министерстве экологии и природопользования региона.

"Это называется популяционными волнами. Из года в год по-разному: кого-то больше, кого-то меньше", — сообщила пресс-служба ведомства интернет-изданию Regions.

В министерстве не исключили, что в следующем году численность популяций таких насекомых может пойти на спад. Однако пока в регионе продолжают фиксироваться нехарактерные обитатели. Например, сколия-гигант, которая впервые объявилась в Подмосковье в 2018 году, в 2024-м уже дала о себе знать.