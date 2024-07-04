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Регион
4 июля, 03:59

Пауки-осы и сколии-гиганты: Подмосковье захватили насекомые из кошмаров

Минэкологии: Нашествие ос-гигантов на Подмосковье вызвано изменением климата

Увеличение популяций инвазивных видов насекомых, вроде богомолов, сколий-гигантов или пауков-ос, в Подмосковье спровоцировано изменением климата и увеличением числа кормовых растений. Такое пояснение жителем области дали в Министерстве экологии и природопользования региона.

"Это называется популяционными волнами. Из года в год по-разному: кого-то больше, кого-то меньше", — сообщила пресс-служба ведомства интернет-изданию Regions.

В министерстве не исключили, что в следующем году численность популяций таких насекомых может пойти на спад. Однако пока в регионе продолжают фиксироваться нехарактерные обитатели. Например, сколия-гигант, которая впервые объявилась в Подмосковье в 2018 году, в 2024-м уже дала о себе знать.

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Несмотря на жуткие жвалы, осы-гиганты неопасны для человека, рассказывал Life.ru ранее. Насекомые этого вида питаются лишь растениями и никогда не нападают первыми. Атаковать сколии могут лишь для защиты, но и в этом случае укус не окажется слишком болезненным.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / eleonimages

Илья Пушкарев
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