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29 июня, 00:24

Руками не трогать: Россиянам рассказали, как безопасно избавиться от ульев на участке

Пчеловод Льгов: Удаление ульев на участке нужно доверять профессионалам

Увеличение количества пчёл на участке свидетельствует о появлении стихийного улья на чердаке или даже внутри дома. Самостоятельно изгонять насекомых не стоит — эту работу лучше доверить профессионалам, рассказал интернет-изданию Regions глава московского областного отделения Союза пчеловодов России Игорь Льгов.

По словам собеседника портала, существует достаточно энтузиастов с пасеками, которые с удовольствием заберут пчёл себе. Эти насекомые занимают важную роль в экосистеме, а поэтому их лучше переселять, а не убивать инсектицидными средствами.

"Пчеловоды спокойно выдерживают сотни укусов, их организм уже выработал иммунитет к яду. А вот у обычных жителей может даже возникнуть отёк Квинке, если есть сильная аллергия. Обратитесь к знакомому пчеловоду, специалист приедет и снимет улей, увезёт пчёл к себе. Это гуманный и действенный метод", — посоветовал Льгов.

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Ранее Life.ru сообщал о риске полного исчезновения среднерусских пчёл. Насекомых убивает особый вирус, завезённый из Узбекистана. Болезнь буквально поедает их изнутри.

Обложка ©

Unsplash / paolo tognoni

Илья Пушкарев
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