Руками не трогать: Россиянам рассказали, как безопасно избавиться от ульев на участке

Увеличение количества пчёл на участке свидетельствует о появлении стихийного улья на чердаке или даже внутри дома. Самостоятельно изгонять насекомых не стоит — эту работу лучше доверить профессионалам, рассказал интернет-изданию Regions глава московского областного отделения Союза пчеловодов России Игорь Льгов.

По словам собеседника портала, существует достаточно энтузиастов с пасеками, которые с удовольствием заберут пчёл себе. Эти насекомые занимают важную роль в экосистеме, а поэтому их лучше переселять, а не убивать инсектицидными средствами.

"Пчеловоды спокойно выдерживают сотни укусов, их организм уже выработал иммунитет к яду. А вот у обычных жителей может даже возникнуть отёк Квинке, если есть сильная аллергия. Обратитесь к знакомому пчеловоду, специалист приедет и снимет улей, увезёт пчёл к себе. Это гуманный и действенный метод", — посоветовал Льгов.