Среднерусские пчёлы могут исчезнуть из-за вируса, переносимого пчёлами-нелегалами

Среднерусские пчёлы могут полностью исчезнуть как вид в ближайшее время из-за привозимых эшелонами в Башкирию пчёл из Узбекистана. Об этом пишет Mash со ссылкой на учёных Уфимского федерального исследовательского центра РАН.

По словам экспертов, насекомые, живущие в Центральной Азии, переносят в себе особый вирус, который поедает изнутри пчёл, маток и трутней, как паразит. Его распространение протекает в ужасающе быстром темпе, а выявить его вовремя нельзя, поскольку признаки появляются слишком поздно. Из-за этого среднерусские пчёлы массово погибают.

Общество пчеловодов Башкирии в ходе контрольной закупки пчелопакетов из Узбекистана выявило содержание возбудителя смертельного вируса внутри продукции. До вспышки Россельхознадзор поддерживал временный запрет на ввоз пчелосмесей из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, однако в марте ведомство сняло санкции с нескольких компаний из Ташкента. После этого в РФ провезли контрафакт с заражёнными пчёлами.

Доктор биологических наук Елена Салтыкова считает, что даже если удастся остановить распространение заразы, среднерусские пчёлы всё равно исчезнут как вид, поскольку их узбекские собратья размывают генофонд.