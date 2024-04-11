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11 апреля, 13:04

Врач рассчитала безопасную ежедневную "дозу" мёда

Врач Тананакина: 1–2 столовых ложки мёда в день безопасны для человека

С мёдом нельзя переусердствовать, так как велика вероятность появления аллергии. Об этом рассказала врач-эндокринолог АО "Медицина" Наталия Тананакина. По её словам, безопасной "дозой" мёда можно считать одну-две столовых ложки в день.

"Мёд содержит витамины, минералы, антиоксиданты и другие биологически активные вещества, которые благоприятно влияют на организм, что делает его питательным и полезным для здоровья", — уточнила врач в диалоге с РИАМО.

Собеседница издания отметила, что мёд имеет антибактериальные, противовоспалительные и иммуномодулирующие свойства, может помочь с симптомами простуды, а также является отличным источником энергии. Несмотря на калорийность этого продукта, в умеренных количествах принимать его можно, но осторожно, учитывая общее потребление сахара в течение дня.

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Ранее жалующимся на нехватку энергии людям посоветовали отказаться от одного продукта — сахара. Это окажет положительное влияние на организм человека и делает его более активным. Но убрать придётся всё сладкое целиком, в том числе сахарозу, глюкозу и фруктозу.

Обложка ©

Unsplash / Arwin Neil Baichoo

Каринэ Гевондян
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