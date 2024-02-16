Врач объяснила, почему наш любимый способ лечения простуды не работает Врач Бурнацкая: Мёд при нагреве выше 40 ℃ теряет полезные свойства 16 февраля, 10:38 Обложка © Shutterstock

Мёд содержит множество полезных веществ — углеводы, белки, аминокислоты, витамины, минералы, ферменты, флавоноиды, фенольные кислоты. Он обладает антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными, иммуностимулирующими и ранозаживляющими свойствами, помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. Именно поэтому его часто используют при простуде. Однако стоит помнить, что в ряде случаев мёд не работает.

Важно помнить, что мёд при нагреве выше 40 ℃ теряет свои ценные качества и может образовывать вредные соединения. Он противопоказан людям с аллергией на пчелиные продукты, а также пациентам с диабетом и ожирением. Также мёд бывает причиной расстройств пищеварения у детей в возрасте до года. Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга)

Терапевт Светлана Бурнацкая рассказала Life.ru, что мёд — действительно полезный продукт, но он не является лекарством, которое может излечить вирусную или бактериальную инфекцию, так как он: не влияет непосредственно на причину болезни, а только облегчает симптомы и поддерживает организм;

не может заменить противовирусные или антибактериальные препараты, которые назначает врач в зависимости от диагноза и состояния пациента;

не предотвращает осложнения — бронхит, пневмонию, синусит, отит и другие.

Поэтому медик советует не полагаться во время болезни только на мёд и другие "бабушкины" средства. Обязательно обратитесь к врачу, сдайте необходимые анализы, следуйте рекомендациям специалиста и принимайте назначенные лекарства. А мёд и другие продукты можно использовать как дополнение к основному лечению, чтобы быстрее и безопаснее справиться с недугом.

Авторы Андрей Горяничев