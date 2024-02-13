4 тревожных звоночка: Врач назвала главные отличия гриппа от ОРВИ Врач Цышкова: Февраль — наиболее опасное время из-за распространения гриппа 13 февраля, 11:37 Обложка © Shutterstock

Заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, активнее распространяются и поражают людей в осенне-зимний период. Опасность для здоровья кроется в неправильной постановке диагноза, поскольку именно вирус гриппа несёт за собой многочисленные осложнения, а ОРВИ могут протекать без последствий. О том, как их различить, Life.ru рассказала врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова.

Вирус гриппа крайне опасен именно своими осложнениями. Он оказывает негативное воздействие на эпителий сосудистой системы, может спровоцировать шоковые состояния и внутрисосудистые свёртывания. Наиболее опасное время, когда грипп активно распространяется, — декабрь и февраль. Оксана Цышкова Врач физической реабилитационной медицины

По словам медика, серьёзным негативным последствием гриппа является пневмония, которую чаще всего обнаруживают с помощью рентгена, поскольку фонендоскопом её выявить практически невозможно. Особенно коварен вирус типа А Н1N1. ОРВИ же протекают легче, практически не вызывают осложнений, и масштаб распространения инфекции в этом случае ниже, чем у гриппа.

Если вы почувствовали себя нехорошо, появились первые признаки заболевания, важно выяснить, что это — грипп или ОРВИ, чтобы понимать, как эффективно себе помочь. Поэтому необходимо обратить внимание на клинические симптомы.

Не всегда специальный тест в виде полоски (при гриппе. — Прим. Life.ru) показывает верный результат, поэтому ориентироваться на него Цышкова не советует. Помните, что точный признак гриппа — резкое начало заболевания с быстрым внезапным ухудшением самочувствия, при этом привычные "простудные" проявления (насморк, першение в горле) проявляются минимально.

Тревожные звоночки, если у вас: сильная головная и грудная боль;

резкое повышение температуры до 39 и выше;

внезапное и быстрое ухудшение общего самочувствия, слабость, светобоязнь;

минимальные катаральные признаки: боль в горле, заложенность носа, кашель, воспаление региональных лимфоузлов.

При ОРВИ начало заболевания, напротив, сопровождается выраженными катаральными признаками. Общее ухудшение наступает постепенно, рост температуры не резкий, и обычно значения не превышают субфебрильные, но могут подниматься до 38 градусов.

Когда за окном минусовая температура, а больницы переполнены пациентами с осложнениями после гриппа и вирусов, стоит использовать любые методы, чтобы избежать болезни. Конечно, не существует ни одного продукта питания или добавки, которая на 100% обезопасит вас от простуды и гриппа. Однако здоровый сбалансированный рацион поддержит иммунную систему. О том, почему "бабушкино" меню при ОРВИ и гриппе действительно работает, читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев