Вирусолог рассказал, кому стоит особенно поберечься до спада заболеваемости

Зафиксированный в России недельный рост заболеваемости CoViD-19 на 7,2% не должен стать поводом для беспокойства, считает академик РАН Сергей Нетёсов. Расслабляться нельзя лишь людям из уязвимых групп, рассказал вирусолог НСН.

Собеседник издания подчеркнул, что в зоне риска пожилые люди, диабетики и онкобольные. Им следует пореже посещать общественные места и пользоваться медицинскими масками. По словам Нетёсова, скоро ситуация улучшится, так как заболеваемость гриппом и ОРВИ с приходом весны начнёт стремительно снижаться.

"Спад, который уже не будет расти, по традиции ожидается в конце февраля – начале марта", — заключил академик.