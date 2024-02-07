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7 февраля, 02:25

Вирусолог рассказал, кому стоит особенно поберечься до спада заболеваемости

Академик Нетёсов предрёк спад заболеваемости гриппом и ОРВИ к концу февраля

Зафиксированный в России недельный рост заболеваемости CoViD-19 на 7,2% не должен стать поводом для беспокойства, считает академик РАН Сергей Нетёсов. Расслабляться нельзя лишь людям из уязвимых групп, рассказал вирусолог НСН.

Собеседник издания подчеркнул, что в зоне риска пожилые люди, диабетики и онкобольные. Им следует пореже посещать общественные места и пользоваться медицинскими масками. По словам Нетёсова, скоро ситуация улучшится, так как заболеваемость гриппом и ОРВИ с приходом весны начнёт стремительно снижаться.

"Спад, который уже не будет расти, по традиции ожидается в конце февраля – начале марта", — заключил академик.

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Ранее Life.ru назвал признаки вируса, который может оказаться для человечества последним. Чтобы сделать Землю необитаемой, такая болезнь должна быть незаметной и медленной.

Обложка ©

Freepik / kroshka__nastya

Илья Пушкарев
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