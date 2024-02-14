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Не только ожоги: Хирург объяснил, почему от лечения простуды "над картошкой" больше вреда, чем пользы

Хирург Умнов: Ингаляции паром от картошки могут привести к носовым кровотечениям

14 февраля, 10:30
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Старый народный метод лечения простуды — ингаляции паром от варёной картошки — может принести больше вреда, чем пользы. И дело не только в возможных ожогах, как у двухлетней девочки из Колпино. Об этом Life.ru рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

От метода больше вреда, чем пользы. Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях. Пар содержит опасные для человека токсины (соланин, различные почвенные удобрения).

Александр Умнов

Хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения

От метода больше вреда, чем пользы. Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях. Пар содержит опасные для человека токсины (соланин, различные почвенные удобрения).
От метода больше вреда, чем пользы. Под воздействием пара возможна гиперсекреция слизи в бронхах, их рефлекторный спазм, что ведёт к ухудшению дыхания. При дыхании над картошкой возможны носовое кровотечение, подъём артериального давления и расширение гнойных очагов в верхних дыхательных путях. Пар содержит опасные для человека токсины (соланин, различные почвенные удобрения).

По словам врача, у девочки из Колпино произошёл ожог кожи паром: его температура составляет около 100 градусов, поэтому и возможны такие серьёзные последствия. Малышке нужно было сразу же после первых секунд прекратить "лечение", а не терпеть. Помимо ожога кожных покровов при таком методе лечения возможен и ожог дыхательных путей.

Этими домашними методами лечились в СССР наши мамы и бабушки — и ведь не болели
Этими домашними методами лечились в СССР наши мамы и бабушки — и ведь не болели

Напомним, что в Колпино в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка получила страшные ожоги лица, подышав над картошкой. Мама лечила её от кашля и простуды старым народным способом, однако в итоге малышка оказалась в больнице — пострадали щека, подбородок, лоб и нос.

Авторы
Александр Умнов
Александр Умнов
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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