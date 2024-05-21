Эксперт рассказал, где продаётся мёд, который делали "правильные пчёлы"

Более 60% продаваемого в России мёда — подделка, вместо ценного лакомства часто предлагается разбавленный или патокообразный продукт. Об этом рассказал председатель Общественной потребительской инициативы, зампред Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Единственный критерий, по которому можно выбирать место покупки, — близость к производителю. В идеале нужно покупать мёд на фабрике или в магазине при пасеке", — приводит его слова "Москва 24".

Как правило, мало подделок и на специально организованных ярмарках или в обычном магазине. А вот при покупке с рук, около дорог, на передвижных точках риск приобрести "неправильный" мёд значительно возрастает.

Если продукт оказался некачественным, можно потребовать от производителя и продавца компенсации стоимости и морального вреда. Также можно обратиться в Роспотребнадзор, но для этого необходимо провести экспертизу, доказав факт подделки, объяснил Павлов.