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В День пчеловодства россиянам назвали самый полезный и бесполезный мёд

Пчеловод Моторина: Самый полезный мёд — гречишный

20 мая, 13:33
Как правильно выбирать мёд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Как правильно выбирать мёд. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Сегодня, 20 мая, отмечается День пчёл и пчеловодства. Как правильно выбрать мёд и не попасть на подделку? Какие ценовые категории рассматривать? Какой сорт полезнее? На все эти вопросы ответила пчеловод с 40-летним стажем Наталия Моторина в беседе с "Вечерней Москвой".

Так, по её словам, одними из лучших сортов мёда считаются чернокленовый и липовый. Они хорошо подходят диабетикам и людям со слабым иммунитетом.

Чем больше составляющих в мёде, тем больше заболеваний он лечит, убеждена эксперт. Поэтому самым полезным в топе Моториной стал гречишный, так как в нём больше всего микроэлементов, аминокислот, а ещё он лечит анемию.

Существует также сорт абсолютно не полезный — это падевый мёд. Он собирается со сладкого липкого вещества, выделяемого деревьями в период жаркого лета и поздней осени. В таком продукте много зольных веществ, вредящих ЖКТ. У данного сорта — не цветочная основа, а по российским ГОСТам продавать можно только цветочные сборы.

Настоящий мёд от подделки можно отличить по следующим признакам: в нём не должно быть пузырей и пены, мутных пятен. Некачественный продукт имеет слабый запах и слишком приторный вкус, а к зиме натуральный мёд должен кристаллизоваться.

Кстати, российский мёд отличается от зарубежного. В нашем много пыльцы, вокруг которой образуются кристаллы, влияющие на вкус и густоту. А за рубежом принято сильно очищать состав, отчего в итоге мёд получается безвкусным. Здесь важно не попасть на подделку и помнить, что консистенция продукта из Центральной России меняется за полтора месяца, а южный каштановый мёд вовсе не густеет.

Не стоит забывать и о правильном хранении мёда: не оставлять его в металлической посуде, не нарушать герметичность упаковки, содержать при 16–20 градусах тепла в тёмном месте. Вскрытую тару можно хранить не более 12 месяцев.

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Ранее Life.ru рассказывал о суточной норме мёда. Безопасными считаются 1–2 столовые ложки продукта, а если превышать норму, то может развиться аллергия.

Авторы
Николай Рюмин
Николай Рюмин
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