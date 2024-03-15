Рой пчёл атаковал теннисистов на турнире ATP, пришлось спасаться бегством

Рой пчёл атаковал теннисистов во время четвертьфинального поединка на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Спортсменам — немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу — пришлось в прямом смысле убегать с корта.

Пчёлы атаковали теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе. Видео © X / Tennis TV

Сначала теннисисты пытались отогнать назойливых пчёл, но с каждой секундой их становилось всё больше и больше. Алькараса и судью насекомые всё-таки успели ужалить. В итоге было принято решение приостановить игру. Пауза продлилась 1 час 48 минут. За это время всех пчёл убрали с помощью пылесосов. Алькарас в конечном итоге победил со счётом 6:3, 6:1.

К слову, в полуфинал этого турнира также вышел россиянин Даниил Медведев. В четвертьфинале он победил представителя Дании Хольгера Руне.