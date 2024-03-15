Рой пчёл атаковал теннисистов на турнире ATP, пришлось спасаться бегством
Рой пчёл атаковал теннисистов во время четвертьфинального поединка на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе, штат Калифорния. Спортсменам — немцу Александру Звереву и испанцу Карлосу Алькарасу — пришлось в прямом смысле убегать с корта.
Пчёлы атаковали теннисистов на турнире в Индиан-Уэллсе. Видео © X / Tennis TV
Сначала теннисисты пытались отогнать назойливых пчёл, но с каждой секундой их становилось всё больше и больше. Алькараса и судью насекомые всё-таки успели ужалить. В итоге было принято решение приостановить игру. Пауза продлилась 1 час 48 минут. За это время всех пчёл убрали с помощью пылесосов. Алькарас в конечном итоге победил со счётом 6:3, 6:1.
К слову, в полуфинал этого турнира также вышел россиянин Даниил Медведев. В четвертьфинале он победил представителя Дании Хольгера Руне.
Ранее Life.ru писал, что россиянина Андрея Рублёва дисквалифицировали за неприличное поведение во время полуфинала турнира ATP в Дубае. Во время поединка против теннисиста из Казахстана он нецензурно выразился в адрес арбитра.
Кадр из видео X / Tennis TV