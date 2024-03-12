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12 марта, 07:44

Джокович сенсационно уступил лаки-лузеру со 123-м местом в рейтинге ATP

Новак Джокович впервые уступил итальянцу Луке Нарди, который не входит в топ-100

Новак Джокович. Фото © ТАСС

Новак Джокович. Фото © ТАСС

Новак Джокович не смог пробиться в четвёртый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе с призовым фондом $9,4 млн. Он проиграл лаки-лузеру — итальянцу Луке Нарди, который не входит в топ-100.

Джоковичу удалось выиграть первый сет со счётом 6:4, однако вторая партия оказалась не такой лёгкой, и в ней взял вверх Нарди со счетом 6:3. Если же говорить о третьем сете, то и там удача не улыбнулась Джоковичу и он завершился со счётом 6:3. Матч продолжался 2 часа 20 минут. В ходе игры сербский теннисист допустил одну двойную ошибку, реализовал два брейк-пойнта из четырёх возможных и четырежды подал навылет.

Нарди 20 лет, он занимает 123-е место в рейтинге ATP. Итальянец до этого не побеждал на турнирах под эгидой организации и не выступал в основной сетке турниров Большого шлема. В четвёртом круге счастливчик Нарди встретится с американцем Томми Полом.

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Однако это не первая неудача теннисиста. Раннее Life.ru писал, что в январе Джокович впервые в карьере проиграл в полуфинале Australian Open. Тогда его тоже обыграл итальянец. Матч с Янником Синнером завершился со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Каринэ Гевондян
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