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24 февраля, 18:08

Хачанов обыграл чеха Меншика в финале турнира ATP в Дохе

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Карен Хачанов. Обложка © ТАСС / EPA / NOUSHAD THEKKAYIL

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над чехом Якубом Меншиком в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования прошли в Дохе, встреча завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, его соперник посева не имел.

Карену Хачанову 27 лет, он располагается на 17-й строчке в рейтинге АТР и теперь является шестикратным победителем турниров под эгидой этой организации. Лучшим достижением теннисиста на турнирах Большого шлема является участие в полуфинале Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов завоевал серебро Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса.

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Ранее Life.ru рассказывал, как известный сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере потерпел поражение в полуфинале Australian Open. Его обыграл итальянец Янник Синнер. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Владимир Озеров
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