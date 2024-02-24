Хачанов обыграл чеха Меншика в финале турнира ATP в Дохе

Россиянин Карен Хачанов одержал победу над чехом Якубом Меншиком в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов. Соревнования прошли в Дохе, встреча завершилась со счётом 7:6 (14:12), 6:4. Хачанов был посеян на турнире под вторым номером, его соперник посева не имел.

Карену Хачанову 27 лет, он располагается на 17-й строчке в рейтинге АТР и теперь является шестикратным победителем турниров под эгидой этой организации. Лучшим достижением теннисиста на турнирах Большого шлема является участие в полуфинале Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов завоевал серебро Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса.