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16-летняя восходящая звезда тенниса из России пробилась в четвёртый круг Australian Open

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16-летняя восходящая звезда тенниса из России пробилась в четвёртый круг Australian Open

Россиянка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

19 января, 08:02
Российская теннисистка Мирра Андреева в матче третьего круга турнира Australian Open против Диан Парри из Франции. Фото © ТАСС/EPAMAST IRHAM

Российская теннисистка Мирра Андреева в матче третьего круга турнира Australian Open против Диан Парри из Франции. Фото © ТАСС/EPAMAST IRHAM

Восходящая звезда тенниса из России — 16-летняя Мирра Андреева — прошла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), обыграв француженку Диан Парри.

Матч завершился со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5), при этом Андреева отыгралась, уступая в третьем сете 1:5. Всего спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты.

Напомним, что юная Мирра Андреева впервые играет в основной сетке Australian Open. 17 января она одержала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

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А накануне мощный матч на Australian Open провела российская теннисистка Анна Блинкова. Она одержала победу над представляющей Казахстан Еленой Рыбакиной. Упорная встреча продолжалась 2 часа 48 минут и завершилась победой Блинковой в трёх сетах — 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Тай-брейк в третьем сете стал самым длинным в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде — 42 очка. При этом Рыбакина не реализовала шесть матчболов. После матча Блинкова написала на камере на английском Never give up ("никогда не сдавайся").

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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